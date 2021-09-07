شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 8 في إطلاق نار بولاية كانساس الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أسفر حادث إطلاق نار في ملهى ليلي بوسط مدينة ويتشيتا بولاية كانساس الأمريكية عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين.
وبحسب تلفزيون “إن بي سي” نقلا عن السلطات المحلية، وقع إطلاق النار صباح اليوم الثلاثاء.
ويرجح المحققون أن رجلا طرد من الملهى بسبب سلوكه، لكنه عاد بمسدس وفتح النار على رواد النادي (الملهى) وهرب من مسرح الجريمة.
وبحسب المصادر، فإن اثنين من الضحايا في حالة حرجة، وتم نقل الجميع إلى المستشفى، ولا تزال عمليات البحث جارية عن المشتبه به.
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