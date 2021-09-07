شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا: اعتقال قيادي بارز في تنظيم داعش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة اليوم اعتقال قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية في مدينة بني وليد جنوب غربي العاصمة طرابلس.

وقال الدبيبة: إن عملية القبض على إمبارك الخازمي أحد قادة تنظيم داعش نجاح كبير لقواتنا الأمنية وشبابنا البواسل بقوة العمليات المشتركة، مشيراً إلى أن هذه القوة ستستمر في مكافحة الإرهاب أينما كان في أرض الوطن.

وذكرت مصادر إعلامية أن القبض على القيادي في تنظيم داعش تمت بعد مداهمة مزرعة مهجورة في مدينة بني وليد كان الخازمي يتواجد فيها.