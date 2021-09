العثور على بطل The wire مايكل كاي وليامز ميتاً

عُثر على الممثّل الأميركي مايكل كاي. وليامز الذي اشتهر بدور عمر ليتل في المسلسل الناجح The wire ميتاً في شقّة في نيويورك، بحسب ما كشفت الشرطة.

وقال جون غريمبل المسؤول في قسم شرطة نيويورك لوكالة فرانس برس إن زليامز "توفّي في شقّة في بروكلين".

وصرّحت وكيلة أعمال وليامز "بحزن عميق، تعلن العائلة وفاة الممثّل المرشّح لعدّة جوائز إيمي مايكل كينيث وليامز".

وجاء في البيان الصادر عن مريانا شفران من "شفران بي آر" أن "العائلة تطلب منكم احترام خصوصيتها في حدادها".

ولم يقدّم بعد أيّ سبب رسمي للوفاة، لكن عدّة وسائل إعلام أميركية نقلت عن مصادر معنية بإنفاذ القانون قولها إنها تشتبه بأن تكون جرعة زائدة من المخدّرات هي السبب.

وقد اشتهر الممثّل المولود في بروكلين قبل 54 عاما والذي يحمل ندبة على وجهه خصوصا بدوره في مسلسل The wire على HBO الذي جسّد فيه لصّا مسلّحا يقوم بسرقة تجّار المخدّرات في بالتيمور.

وامتّد هذا المسلسل الذي لقي نجاحا كبيرا على خمسة مواسم من 2002 إلى 2008.

وعُرف مايكل كاي. وليامز أيضا بدور ألبرت "تشوكي" وايت في مسلسل Boardwalk empire على HBO.

ورُشّح وليامز لعدّة جوائز "إيمي" عن أدوار متعدّدة، آخرها كان هذه السنة عن أدائه في Lovecraft country وأيضا في 2015 عندما لعب دور زوج مغنية البلوز بيسي سميث في فيلم "بيسي".

ومن الأعمال الأخرى التي خوّلته الترشّح لهذه الجوائز العريقة، "ذي نايت أوف" سنة 2016 وWhen they see us سنة 2019 حول مجموعة من الشباب السود يُتّهمون زورا بالاغتصاب في سنترال بارك في الثمانينات.

وكشف وليامز أن الندبة على وجهه خلّفها عراك في الشارع يوم عيد ميلاده الخامس والعشرين عندما جرحه رجل بشفرة.

وقال في مقابلة مع "ان بي آر" إن هذه الندبة البارزة ساعدته على التقدّم في مسيرته من راقص في الصفوف الخلفية في أغنيات مصوّرة لنجوم مثل مادونا وجورج مايكل إلى صاحب أدوار بارزة في أعمال درامية.