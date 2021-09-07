الصندوق السيادي السعودي يعين 5 بنوك لوضع إطار للاستثمارات البيئية

القاهرة ـ د.ب.أ: نقلت قناة “سي إن بي سي عربية” عن مصادر مصرفية أن الصندوق السيادي السعودي اتخذ المزيد من الخطوات لتعزيز التحول نحو الاستثمارات الآمنة للبيئة، مع تعيينه خمسة بنوك عالمية لوضع الإطار البيئي والاجتماعي لعمل الصندوق.ونقلت القناة على موقعها الإلكتروني عن المصادر القول إن البنوك التي وقع الاختيار عليها هي بنوك “جولدمان ساكس” و”إتش إس بي سي” و”ستاندرد تشارترد” و”كريدي أجريكول” و”دويتشه بنك”.

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