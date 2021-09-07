توقعات بتشغيل مطار كابول خلال أيام .. وأميركيون عالقون فـي مزار الشريف

عناصر من طالبان يطلقون النار لتفريق احتجاجات فـي كابول

كابول ـ عواصم ـ وكالات: قال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده تأمل في تشغيل مطار كابول واستقباله المسافرين خلال الأيام القليلة القادمة، لكنه أضاف أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد بشأن كيفية إدارة المطار. وقال الشيخ محمد في مؤتمر وإلى جواره وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه بحث مع المسؤولين الأميركيين عمليات الإجلاء الأخيرة من أفغانستان.

من جانبه قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده تعمل مع قطر والولايات المتحدة على مسألة إدارة مطار كابول وتُجري محادثات مع طالبان، مضيفا أن المطار هو القضية الرئيسية.

وأضاف لقناة (إن.تي.في) أن 19 من الفنيين الأتراك موجودون في كابول ويجرون محادثات مع القطريين بشأن المطار.وأبلغت تركيا طالبان بأنها لن تشارك في مهمة تأمين المطار ما لم تشارك وحداتها في الأمن. وقال جاويش أوغلو إن من الممكن تكليف شركة أمن خاصة بتولي هذه المهمة إذا أصرت طالبان على عدم وجود قوات أجنبية في أفغانستان. من ناحيته قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن واشنطن علمت بوجود عدد صغير”نسبيا” من الأميركيين الساعين لمغادرة مدينة مزار الشريف الأفغانية.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري في الدوحة إن التحدي الذي يواجه رحلات الإجلاء عبر الطيران العارض هو أن بعض الأفغان الذين يريدون المغادرة لا يحملون وثائق مناسبة.

في غضون ذلك قال شهود إن مسلحين من حركة طالبان أطلقوا النار في الهواء لتفريق محتجين في وسط العاصمة الأفغانية كابول.وأظهرت لقطات مصورة العشرات يركضون بينما تدوي في الخلفية أصوات إطلاق النار.