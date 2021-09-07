الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي

القدس المحتلة ـ د.ب.أ: أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جميع أروقة وساحات الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل أمام المصلين لتأمين احتفال المستوطنين بـما يعرف بـ”عيد رأس السنة العبرية”. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مدير الحرم رئيس السدنة، الشيخ حفظي أبو سنينة، قوله إن “سلطات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي، بحجة الاحتفال بعيد رأس السنة العبرية“.

واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد سعيد التميمي، “إغلاق الحرم وتعديات الاحتلال والمستوطنين على حرمته تحديا صارخا لمشاعر العرب والمسلمين، ومساسا خطيرا بحرية العبادة التي كفلتها الشرائع السماوية، وانتهاكا صارخا لمواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية وكافة الشرائع الإلهية المجمع عليها في العالم.

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