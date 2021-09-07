آلاف المزارعين الهنود يتجمعون خارج دلهي للاحتجاج على قوانين زراعية

نيودلهي ـ رويترز: تجمع آلاف المزارعين الهنود في سوق كبيرة للحبوب خارج نيودلهي، احتجاجا على قوانين زراعية جديدة يقولون إنها تهدد معيشتهم، وعلى أفعال الشرطة خلال مظاهرات مماثلة الأسبوع الماضي.وقال بالبير سينج راجيوال أحد زعماء المزارعين “يشارك عدد كبير من الزراع في التجمع لمطالبة الحكومة بمعاقبة المسؤولين عن استخدام القوة ضد المزارعين العزل وكبار السن”.

وتقع السوق التي تجمع بها المزارعون على بعد نحو 150 كيلومترا من نيودلهي، في ولاية هاريانا المجاورة.وقال راجيوال إن المزارعين سينظمون مظاهرات أيضا في المصالح الحكومية الرئيسية في هاريانا دعما لمطالبهم.

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