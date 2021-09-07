انت الان تتابع خبر طهران تدعو بغداد الى التعاون في خفض نفقات زيارة الأربعين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - دعا رئيس لجنة الاربعين المركزية في ايران حسين ذو الفقاري، الثلاثاء، السلطات العراقية الى التعاون من اجل تخفيض نفقات زيارة الاربعين.
وقال ذو الفقاري بحسب وكالة "فارس"، إن "احد الاولويات في هذا الخصوص، تعود الى الزوار الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا واجراء فحوصات "بي سي ار"؛ وعليه ينبغي للجانب العراقي عدم فرض هذه الفحوصات على الزوار الايرانيين لدى وصولهم الى المطارات ولاسيما مطار النجف الاشرف ليتم تقليل النفقات الى ادنى حد".
واشار ذوالفقاري الى "ضرورة التسريع في وتيرة اصدار تاشيرات الدخول نظرا للفترة الزمنية القليلة المتبقية حتى يوم الاربعين لذكرى استشهاد الامام الحسين (عليه السلام)".
واشار ذوالفقاري الى "ضرورة التسريع في وتيرة اصدار تاشيرات الدخول نظرا للفترة الزمنية القليلة المتبقية حتى يوم الاربعين لذكرى استشهاد الامام الحسين (عليه السلام)".
ونوه الى "استعداد ايران لاستقبال الزوار العائدين برّا في سياق خفض النفقات المترتبة عليهم؛ داعيا الحكومة العراقية الى دراسة هذه الاقتراحات".