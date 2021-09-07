طهران تدعو بغداد الى التعاون في خفض نفقات زيارة الأربعين

ونوه الى "استعداد ايران لاستقبال الزوار العائدين برّا في سياق خفض النفقات المترتبة عليهم؛ داعيا الحكومة العراقية الى دراسة هذه الاقتراحات".

بغداد - ياسين صفوان - دعا رئيس لجنة الاربعين المركزية في ايران حسين ذو الفقاري، الثلاثاء، السلطات العراقية الى التعاون من اجل تخفيض نفقات زيارة الاربعين.

محمد يوسف

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