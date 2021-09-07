مؤتمر أمني موسع في مقر قيادة عمليات بغداد

بغداد - ياسين صفوان - شهدت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، عقد مؤتمر أمني موسع برئاسة الفريق الأول الركن رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات البرلمانية.

وقال اعلام القيادة في بيان، إن "الفريق اول الركن عبد الامير الشمري رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات البرلمانية ٢٠٢١ التي تجريها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ترأس مؤتمراً امنياً موسعاً في مقر قيادة عمليات بغداد حضره الفريق الركن معاون رئيس اركان الجيش والفريق الركن نائب رئيس اللجنة الأمنية العليا وكافة رؤوساء اللجان الفرعية وممثلين عن مفوضية الانتخابات".

وأضاف أن "الفريق الركن قائد عمليات بغداد رئيس اللجنة الأمنية الفرعية/محافظة بغداد قدم ايجازاً مفصلاً عن الخطط الأمنية المعدة لتأمين الحماية اللازمة لإجراء انتخابات باجواء آمنة ومستقرة وتمكين الناخبين من الادلاء باصواتهم بكل أريحية وضمان اكبر مشاركة لهم ومنع العدو الإرهابي والخارجين عن القانون من العبث بامن المواطن وتعكير صفو الانتخابات".