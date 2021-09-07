امانة بغداد توجه دعوة للمرشحين للانتخابات

بغداد - ياسين صفوان - دعت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، المرشحين ضمن السباق الانتخابي للالتزام بقواعد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الخاصة بالدعايات الانتخابية وعدم الحاق الاضرار بالبنى التحتية او تشويه المشهد البصري في العاصمة.

وقالت الأمانة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "هناك مذكرة تعاون مشترك تم توقيعها بين امانة بغداد والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتتضمن التعاون المشترك في رصد المخالفات الدعائية للمرشحين واتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل المفوضية والايعاز الى دوائر امانة بغداد لازالة المخالف منها".



واشارت الى ان "هذا الاجراء بدأت امانة بغداد تطبيقه بالتعاون مع المفوضية وتم ازالة عدد من اللوحات الدعائية المخالفة لضوابط المفوضية وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين الذين ألحقوا الضرر بالبنى التحتية والجزرات الوسطية والارصفة والشوارع العامة".