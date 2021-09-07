بعد الإفراج عن نجله.. إطلاق سراح مسؤول حراسة القذافي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الثلاثاء، إطلاق مسؤول حراسة الزعيم الراحل معمر القذافي، بعد أيام من إطلاق سراح نجله.

وأوضح المجلس الرئاسي الليبي في بيان مقتضب أنه تم إطلاق سراح اللواء ناجي حرير القذافي القيادي في النظام السابق آمر كتيبة محمد المقريف الأسبق، التي كانت مكلفة بحراسة القذافي وقيادات نظامه، في إطار المصالحة الوطنية.

وفي السياق ذاته جدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي تأكيده على ضرورة تطبيق القوانين واحترام كل قيم العدالة ومبادئ حقوق الإنسان.

وأكد المنفي خلال لقائه وزيرة العدل الليبية أن إنفاذ العدالة يعزز جهود المجلس الرئاسي، في المضي قدماً في تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.



وبحث المنفي، الثلاثاء مع وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم عبدالرحمن، ملف السجناء والموقوفين على ذمة القضايا المختلفة، مشددا على تبني المجلس الرئاسي، منذ تسلمه مهامه تنفيذ المصالحة الوطنية الشاملة.

واستعرض الاجتماع الأوضاع في السجون، وكذلك الإجراءات التي تمت مؤخراً بالإفراج عن عدد من السجناء الذين صدرت بحقهم أحكاماً بالإفراج وتم تنفيذها خلال الأيام الماضية.





بوادر المصالحة



وأعلن الرئاسي الليبي، الإثنين، إطلاق سجناء سياسيين انتهت مدة محكوميتهم، أو لم تتم إدانتهم قضائيًا، بينهم نجل الزعيم الليبي الساعدي القذافي والعقيد أحمد رمضان السكرتير الخاص للقذافي.

وتعهد الرئاسي الليبي بمواصلة عمله لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، بالتنسيق من أجل الإفراج عن بقية السجناء الذين لم تصدر أحكام قضائية ضدهم، مؤكداأهمية الإسراع في إطلاق كل المسجونين قسريًا، والذين ليست لديهم أي قضايا، وإحالة كل الموقوفين على ذمة قضايا إلى القضاء في أسرع وقت ممكن.

وفي وقت سابق السبت، زار وفد من قبيلتي القذاذفة والمجابرة مدينة مصراتة، لبحث تسليم جثث قيادات النظام السابق، والإفراج عن بعض المسجونين.

وأوضح المصدر في تصريح لـ"الخليج 365" رافضا ذكر اسمه نظرا لحساسية الموضوع، أن الوفد التقى قيادات المدينة الاجتماعية والسياسية والعسكرية، لمناقشة استلام جثامين كل من أبوبكر يونس جابر المجبري وزير الدفاع الليبي الأسبق، والعقيد معمر القذافي ونجله المعتصم، إضافة إلى إطلاق بعض المسجونين الصادر بحقهم أحكام بإطلاق سراحهم أو من لم يعرضوا على القضاء.