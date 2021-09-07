عاجل.. المملكة السعودية ترفع قيود السفر مع دولة الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت المملكة العربية السعودية رفع قيود السفر مع دولة الإمارات.



وصرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية بأنه إشارة إلى ما سبق إعلانه، بشأن تعليق السفر إلى عدد من دول العالم والقدوم منها، وبناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محلياً وعالمياً، وما يتعلق بأي مخاطر وبائية في أيٍ من الدول، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة عن تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ومدى استقرار الوضع الوبائي في جميع دول العالم، فقد تقرر إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، اعتباراً من الساعة 11:00 من صباح يوم الأربعاء 1 صفر 1443 هـ الموافق 8 سبتمبر 2021م، وذلك من الدول الثلاث الآتية: دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية جنوب أفريقيا، وجمهورية الأرجنتين، والسماح بسفر المواطنين إلى الدول المشار إليها.

وأكد المصدر أهمية الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة.

وأوضح أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي في العالم.