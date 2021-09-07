الامارات.. «الأرصاد» يحذر من تدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

حذّر المركز الوطني للأرصاد بالامارات من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب.



وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، أن الرؤية الأفقية قد تنعدم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وذكر أن فرصة تشكل الضباب تحدث في المدة الزمنية بين الساعة 11 من مساء اليوم حتى الثامنة من صباح غد.