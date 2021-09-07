انطلاق المصالحة الوطنية في ليبيا

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وفي بيان نشر على الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي الليبي، هنأ المنفي أبناء الشعب الليبي بهذه المناسبة، مثمنا الجهود التي بذلت في سبيل تحقيق ما توصل إليه اليوم من مصالحة، في إشارة إلى الإفراج عن السجناء الموقوفين على ذمة قضايا مختلفة، الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أن القرارات التي اتخذت ما كان لها أن تتخذ لولا الرغبة الحقيقية والجادة لدى الشعب الليبي، من أجل طي صفحات الماضي المؤلمة، وتجاوز الخلافات ونبذ الفرقة وإيقاف نزيف الدماء ووضع حد لمعاناته.
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