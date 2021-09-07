كوريا الجنوبية تختبر صاروخا باليستيا تحت الماء

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وأجرت وكالة التنمية الدفاعية اختبارات إطلاق للصاروخ تحت الماء من غواصة من نوع دوسان آن تشانج هو، الأسبوع الماضي، بعد عمليات إطلاق ناجحة من بارجة تحت الماء الشهر الماضي، وفقا لما نقلته الوكالة عن مصادر عسكرية لم تكشف هويتها.
وبحسب يونهاب، تصبح كوريا الجنوبية بهذا ثامن دولة في العالم تقوم بتطوير الصواريخ التي تطلق من غواصات، بعد الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والهند والصين وكوريا الشمالية.
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