160 قتيلا حوثيا في أكبر صفعة للحوثيين

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وأقرت بمصرع قائد لواء تابع للميليشيات في المعارك الدائرة بمحافظة مأرب، وذكرت وسائل إعلام تابعة للميليشيات الإرهابية أن القيادي الحوثي منتحل قائد اللواء «413» المدعو «نايف العوسجي» لقي مصرعه بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات مأرب.
وتواصل الميليشيات نزيفها البشري في المعارك المحتدمة على أطراف محافظة مأرب الغنية بالنفط، وتعلن يوميا تشييع العشرات من مقاتليها بينهم قيادات عسكرية وميدانية بارزة في الجماعة.
وتمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة برجال القبائل، من إحباط سلسلة هجمات شنتها ميليشيات الحوثي الأيام الماضية، على مواقع القوات الحكومية في جبهات الكسارة والمشجح في صرواح.
وأكد مركز «سبأ» أن أكثر من 160 عنصرا من الحوثيين، لقوا مصرعهم في الأيام الثلاثة الماضية بمختلف الجبهات القتالية بمأرب، إضافة إلى خسائر كبيرة في المعدات.
وذكرت مصادر أمنية في الحديدة، أن الميليشيات الحوثية الإرهابية الموالية لإيران، تحتجز عشرات من نساء المحافظة في السجن المركزي، بتهم كيدية مختلفة، وأن قيادة جماعة الحوثي تقوم باعتقالات عشوائية وتوجه لهن اتهامات بداعي التواصل مع قوات التحالف العربي، وفقا لما نقله موقع الحديدة لايف.
مشاهدات يمنية
- ميليشيات الحوثي الإرهابية تواصل حوثنة القطاعات كافة بمناطق سيطرتها.
- هولندا تعلن استعدادها لإيجاد حلول لخزان صافر.
- وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك يؤكد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بإجراءات صارمة لوضع حد لتعنت الميليشيات الحوثية.
- ميليشيات الحوثي تسيطر على قطاع الأراضي لصالح قياداتها السلالية.
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