شكرا لقرائتكم خبر كمين عراقي يقتل كتيبة داعشية كاملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول أمس، مقتل كتيبة كاملة لعناصر داعـش في كركوك (250 كلم شمال بغداد). وقال رسول في بيان نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: إنه حسب توجيه القائد العام للقوات المسلحة خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس الوزاري للأمن الوطني على خلفية استشهاد عدد من أبطال الشرطة الاتحادية، حيث وعد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الأول الركن عبدالوهاب الساعدي بالرد المناسب على بقايا هذه العصابات الإرهابية، فإن جهاز مكافحة الإرهاب، وبأسلوبه التكتيكي الحديث، تمكن من قتل «كتيبة كاملة» لعناصر داعـش كانت تحاول التعرض على قواطع مرابطات القوات الأمنية في محافظة كركوك.



كانت هذه تفاصيل خبر كمين عراقي يقتل كتيبة داعشية كاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.