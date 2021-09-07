90 أفغانيا يطلبون اللجوء في ألمانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طلب عشرات الأفغان، الذين نقلهم الجيش الأمريكي من كابول بعد استيلاء طالبان على السلطة إلى قاعدته الجوية في رامشتاين الألمانية، البقاء في ألمانيا كلاجئين.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية أمس إن نحو 90 أفغانيا من آلاف الأشخاص الذين تم إيواؤهم في القاعدة العسكرية الأمريكية في رامشتاين بولاية راينلاند-بفالتس تقدموا بطلبات لجوء. ولدعم مهمة الإجلاء واسعة النطاق من أفغانستان، أنشأت الولايات المتحدة عدة مراكز دولية لإيواء اللاجئين الأفغان موقتا قبل إعادة توطينهم على المدى الطويل.

وكان أحد هذه المراكز في قاعدة رامشتاين الجوية.