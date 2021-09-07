90 أفغانيا يطلبون اللجوء في ألمانيا

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وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية أمس إن نحو 90 أفغانيا من آلاف الأشخاص الذين تم إيواؤهم في القاعدة العسكرية الأمريكية في رامشتاين بولاية راينلاند-بفالتس تقدموا بطلبات لجوء. ولدعم مهمة الإجلاء واسعة النطاق من أفغانستان، أنشأت الولايات المتحدة عدة مراكز دولية لإيواء اللاجئين الأفغان موقتا قبل إعادة توطينهم على المدى الطويل.
وكان أحد هذه المراكز في قاعدة رامشتاين الجوية.
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