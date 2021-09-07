شكرا لقرائتكم خبر اعتقال 137 تركيا بداعي الانتماء لغولن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مصدر أمني تركي أنه جرى إلقاء القبض على نحو 137 شخصا أمس، في إطار حملة لتنفيذ أوامر اعتقال صدرت بحق 214 شخصا بشبهة الانتماء لـ»تنظيم غولن». ونقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء عن المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب القيود المفروضة على التحدث لوسائل الإعلام، القول إن عملية بدأت في 41 ولاية وفي «جمهورية شمال قبرص» لإلقاء القبض على المشتبه بهم، ومن بينهم عسكريون في الخدمة أو مفصولون.



كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال 137 تركيا بداعي الانتماء لغولن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.