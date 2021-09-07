السعودية تتكفل بالاحتياجات المدرسية لـ7 آلاف يمني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية مشتركة لتنفيذ مشروع العودة إلى المدارس في محافظات حجة وصعدة والبيضاء بالجمهورية اليمنية، يستفيد منه 7,140 فردا. ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، في مقر المركز بالرياض أمس، وسيجري بموجب الاتفاقية شراء وتوزيع حقائب وأدوات مدرسية وزي مدرسي ومستلزمات الوقاية من فيروس كورونا (كمامات ومعقمات ونشرات توعوية) لجميع الطلاب والطالبات، مع تجهيز 32 فصلا بديلا مع مستلزماتها من طاولات وكراس وغيرها، للمدارس المدمرة كليا.



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