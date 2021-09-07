شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تعلن كشوف حلف اليمين للأعضاء الجدد 8 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للمحامين، أسماء المحامين الجدد الذين اجتازوا الكشف الطبى ب 8 نقابات فرعية و هي " سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – الوادى الجديد – البحر الأحمر –شمال سيناء – جنوب سيناء "، والذى من المقرر عقد جلسة حلف اليمين القانونية لهم غدا الأربعاء الموافق 8 سبتمبر .

وشدد إدارة السجلات للمحامين الجدد، على عدم إحضار ذويهم، فى ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والالتزام بارتداء الكمامة الواقية منذ الدخول لقاعة الحلف وحتى مغادرتها، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة، والالتزام بالحضور فى المواعيد المحددة لكل نقابة فرعية، وإحضار رقم القيد الخاص بالمحامى أو المحامية وتدوينه على صورة بطاقة الرقم القومى، وتسليمها للموظف المختص بتوزيع الكارنيهات على المحامين.



















