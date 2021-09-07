"كنت بموت وعادت لي الحياة".. والدة طفل أسيوط المختطف تشكر الشرطة على عودته (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

بصوتٍ خافِت يكاد لا يسمع وصعوبة في الكلام، ودموع الفرح تملأ عينيها وملامح التعب تظهر على وجهها، وجهت والدة الطفل أمير نادي رسالة شكر تعبر عن سعادتها وفرحتها بعودة ابنها المختطف بعد تحريره؛ قائله:" الحمدلله.. وشكرًا للرئيس عبدالفتاح السيسي ولرجال وأفراد الشرطة".

قالت والدة الطفل "أمير": "أنا فرحانة برجوعه ليا وهو بين احضاني كنت بموت بعد اختطاف ابني وعادت إلى الحياة بعد عودت؛ مشيرة إلى شعور صعب جدًا أن تفتقد ابنك وهو يلعب امام منزلك ولا تعلم مصيره وكيف يعيش ولكن ثقتنا في رجال الشرطة كانت كبيرة ونجحوا في عودته إلينا".

وأوضحت والدة الطفل": "أمير أول ما شافنى جرى عليا وحضنى وقالى إنتى وحشانى أوى يا ماما؛ لافتة إلى أنها مرت بأصعب لحظات عليها وكاني بموت في كل دقيقة ابني مش معايا".

ونجحت أجهزة الأمن في محافظة أسيوط، في كشف ملابسات اختطاف طفل بأسيوط، حيث تقدم (نجار - مُقيم بقرية الشامية بدائرة المركز) ببلاغ لمركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط، يفيد بأنه أثناء لهو نجله (طفل – 6 سنوات) أمام منزله بالمنطقة فوجئ بقيام شخصين مجهولين يرتديان كمامات ويستقلان دراجة آلية "لم يحدد رقمها" باختطاف نجله وهروبهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحرير الطفل، وإعادته لأسرته بعد 24 ساعة من اختطافه.

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