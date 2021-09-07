منظومة البناء الجديدة.. شرح تفصيلي لخطوات استخراج تراخيص بناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يبحث المواطنون عن طرق وخطوات استخراج تراخيص البناء الجديدة والتي شهدت تغييرا عن الطرق التقليدية القديمة قبل إقرار منظومة البناء والتراخيص في المجن مؤخرا.

ويوضح الخليج 365 خطوات إصدار ترخيص بناء جديد من واقع أوراق المراكز التكنولوجية في الأحياء وذلك على النحو التالي:

أولا: يقوم المالك أو من يمثله قانونا التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسى للقيام بإعداد ملف الترخيص.

ويتولى المهندس أو المكتب الهندسى إعداد رسومات ومستندات الترخيص.

ويكون مقدم الترخيص المهندس أو المكتب الهندسي مسئولا عن سلامة المستندات المرفقة بطلب الترخيص وأعمال التصميم ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع.

ثانيا: يتقدم مقدم الترخيص سواء المهندس أو المكتب الهندسي إلى المركز التكنولوجي المختص، الملف مصحوبا بالمستندات والرسومات المطلوبة: نسخة ورقية ونسخة إلكترونية، على أن يرفق به الإيصال الدال على سداد الرسوم.

ويلتزم المركز التكنولوجي المختص باستلام ملف الترخيص وتدوين المستندات والرسومات المقدمة وإعطاء الملف رقم تسلسل مؤرخا، وإرساله إلى الوحدة ذات الطابع الخاص «الجامعة»، فى مدة لاتجاوز يومين من تاريخ تقديم الملف.

ثالثا: تقوم الجامعة الحكومية بالإقليم بالمراجعة والفحص والتأكد من مطابقة الرسومات المعمارية للاشتراطات التخطيطية والبنائية والطابع المعماري للموقع طبقا لبيان صلاحية الموقع للبناء المعتمد من الجهة الإدارية، ومطابقة الأعمال للكودات والمواصفات الفنية المنظمة، وإرسال الملف بعد اعتماد الرسومات الهندسية إلى المركز التكنولوجي المختص، وذلك فى خلال مدة لاتتجاوز أسبوعين من تاريخ وروده إلى المركز التكنولوجي.

رابعا: يقوم المركز التكنولوجى المختص بإحالة الملف خلال يومين من تاريخ وروده من الوحدة إلى لجنة فحص مشكلة بقرار من المحافظ المختص، وعضوية ممثل عن كل من المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية والشئون القانونية ووحدة المتغيرات المكانية والتخطيط العمراني والوحدة الحسابية.

وتقوم لجنة الفحص بمراجعة مستندات الترخيص وصحة الإجراءات وتحديد ارسوم المطلوبة إيداع محضر الاجتماع المعتمد منها بملف الترخيص وإرسال الملف إلى المركز.

خامسا: تقوم الجهة الغدارية المختصة التابع لها المركز التكنولوجي باعتماد شهادة صلاحية الأعمال للترخيص بخاتم الجهة وإصدار الترخيص في مدة لا تجاوز يومين من تاريخ ورود ملف الترخيص من قبل لجنة الفحص ولا يتم تسليم الملك أو من يمثله قانونا الترخيص ونسخة معتمدة من الرسومات الأصلية إلا بعد التوقيع على الإقرارات المرفقة بنموذج إصدار الترخيص وتسليم عقد الإشراف وعقد المقاولة وقيام المشرف والمقاول بالتوقيع بالمركز التكنولوجي ويسجل اسم المكتب أو المهندس أو المقاول بأورنيك الترخيص.

سادسا: تقوم الجهة المختصة التابع لها المركز التكنولوجي باعتماد شهادة صلاحية الأعمال للترخيص بخاتم الجهة وإصدار الترخيص في مدة لا تجاوز يومين من تاريخ ورود الملف من لجنة الفحص ولا يتم تسليم المالك أو من يمثله قانونا الترخيص ونسخة معتمدة من الرسومات الأصلية إلا بعد التوقيع على الإقرارات المرفقة بنموذج إصدار الترخيص وتسليم عقد الإشراف وعقد المقاولة وقيام المشرف والمقاول بالتوقيع بالمركز التكنولوجي ويسجل اسم المكتب أو المهندس أو المقاول بأورنيك الترخيص.