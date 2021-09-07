ميناء الإسكندرية يستقبل عربات درجة ثالثة مكيفة تدخل الخدمة لأول مرة - (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب–أسامة علي:

استقبل ميناء الإسكندرية، عدد من عربات الدرجة الثالثة المكيفة، ضمن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

وينشر الخليج 365 صورًا لعربات الدرجة الثالثة من الداخل والخارج: