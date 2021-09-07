قطع الغاز عن منطقة انفجار طنطا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

انتقلت فرق الطوارىء والصيانة التابعة لشركة غاز مصر إلى موقع انفجار خط شارع الحكمة بحي أول طنطا بالغربية، والذي أسفر عن سقوط مصابين اثنين.

أتمت الفرق عمليات قطع الغاز عن منطقة الانفجار الذي أحدث انهيارًا جزئيًا بأحد المنازل.

وفي السياق، كشف مصدر أن المصابين حالتهما خطرة، وتم نقلهما بمعرفة الأهالي لمستشفى الجامعة.

كانت منطقة الحكمة التابعة لقسم أول طنطا بمحافظة الغربية شهدت انفجار خط غاز أدى إلى انهيار جزئي بأحد المنازل وإصابة شخصين.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانفجار أسطوانة بوتاجاز بمنطقة شارع الحكمة أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات وانهيار جزئي بالمنزل.

انتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة العميد دكتور عمرو الحو مأمور قسم أول طنطا والرائد يوسف الجندي رئيس مباحث القسم وتم نقل المصابين للمستشفي وحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.