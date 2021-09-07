85% للطب و70% للهندسة.. تعرف على الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قررت اللجنة المشكلة من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خفض الحد الأدنى للتقدم لكليات الجامعات الخاصة والأهلية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التعليم العالى والبحث العلمي على إتاحة أكبر فرصة ممكنة لطلاب الثانوية العامة لهذا العام للتقدم للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية، التي يرغبون في الالتحاق بها، وحصر أعداد الطلاب الذين تم قبولهم في المرحلتين الأولى والثانية بالتنسيق الحكومي.

كما تقرر استمرار تقدم الطلاب للجامعات الخاصة بالمرحلة الأولى على الموقع الإلكتروني https://www.cpnu-admission.edu.eg/ حتى الخامسة مساء السبت القادم الموافق 11 سبتمبر 2021، ويمكن للطلاب تعديل رغباتهم في ضوء الحد الأدنى المعدل لكل كلية حتى موعد انتهاء هذه المرحلة.

وبلغ الحد الأدنى للجامعات الخاصة:

- الطب البشري 85%

- طب الأسنان 82%

- العلاج الطبيعي، الصيدلة 80%

- الطب البيطري 75%

- الهندسة 70%

- علوم الحاسب 65%

- التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية 62%

- الفنون التطبيقية علمي، فنون علمي 63%

- العلوم الأساسية 60%

- الإعلام، لغات وترجمة، فنون تطبيقية، فنون أدبي 59%

- الاقتصاد والإدارة، الاقتصاد والعلوم السياسية 58%

- التربية، السياحة، الزراعة، الحقوق، التمريض، الآثار، علوم سينمائية، الآداب 55%

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