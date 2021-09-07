بايدن سيوجه خطاباً للأميركيين بشأن المتحورة دلتا

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 19:45
عربي ودولي
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يلقي الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، خطاباً يحدد فيه خطط مكافحة المتحورة دلتا الشديدة العدوى للفيروس المسبب لكوفيد-19، في مسعى لاستعادة الزخم السياسي الذي يتراجع بسرعة.
وقال مسؤول في البيت الأبيض الثلاثاء إن بايدن "سيخاطب الشعب الأميركي بشأن خطته القوية لوقف انتشار المتحورة دلتا وتعزيز حملة التلقيح".
وقال المسؤول الذي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، "كما قال الرئيس من اليوم الأول، ستبذل إدارته كل الجهود للسيطرة على الوباء".
ولقي بايدن الذي تولى مهام منصبه في يناير، إشادة بعد الجهود المنسقة التي بذلتها إدارته في احتواء تفشي فيروس كورونا. وانطلقت حملات تلقيح واسعة بسرعة، ما عزز صورة الرئيس الديمقراطي في إدارة الأزمات بكفاءة.
لكن انتشاراً للمتحورة دلتا الشديدة العدوى، وبطء حملات التلقيح في مناطق واسعة ذات غالبية جمهورية، تسببا في ارتفاع عدد الإصابات الجديدة.
ورغم الدور الذي لعبه قادة الحزب الجمهوري في رفض إلزامية وضع الكمامات في مناطق تسجل أسوأ الأضرار، يُلقى الكثير من اللائمة على بايدن.
كما تضررت صورته سياسياً من جراء الانسحاب الصادم من أفغانستان، وتراجعت نسبة التأييد السياسي للرئيس الديمقراطي البالغ 78 عاماً في الأسابيع القليلة الماضية.
المصدر: وكالات