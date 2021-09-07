طالبان تكشف النقاب عن حكومتها المؤقتة

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 18:32
عربي ودولي
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أعلنت حركة «طالبان»، اليوم الثلاثاء، تعيين حكومة تصريف أعمال مكونة في الغالب من قيادات الحركة، فيما قالت إنها ستسعى لأن تكون كافة أطياف الشغب الأفغاني ممثلة في الحكومة المقبلة.
وتخلو الحكومة التي سيرأسها بالوكالة، محمد حسن، مع نائبيه، عبد الغني برادر وعبد السلام حنفي، من عدة مناصب التي بقيت شاغرة، لكن الحركة قالت إنها ستملأ الشواغر، وأنها تقوم بمشاورات لإيجاد الأشخاص المناسبين.
وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، إن «الحكومة الحالية مؤقتة، وسندعو باقي الأطراف للانضمام إليها».
وعينت الحركة كلا من، أمير خان متقي، لوزارة الخارجية بالوكالة، وهداية الله بدري، لوزارة المالية بالوكالة، وسراج الدين حقاني لوزارة الداخلية بالوكالة، ومحمد يعقوب مجاهد، وزيرا للدفاع بالوكالة، وعبد الحكيم شتي، وزيرا للعدل بالوكالة، وعبد الحق واثق، لرئاسة جهاز الاستخبارات.
وأكد مجاهد أن الحركة «لن تسمح بعودة أفغانستان للحرب»، مشيرا إلى أن هناك أشخاصا قدموا من خارج البلاد لإثارة الفوضى في كابول.
وفي رد على أسئلة الصحفيين، أوضح ذبيح الله أن تلك الحكومة مؤقتة من أجل تسيير شؤون البلاد وحاجات المواطنين، ريثما تتضح الأمور، على أن يعلن لاحقا بعد مشاورات بين قادة الحركة من أجل الاعلان عن الحكومة النهائية.
المصدر: وكالات