وزارة الخارجية الروسية تعلن أن روسيا لن تشارك في لقاء حول أفغانستان

محمد الفلاح - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا لن تشارك في لقاء حول أفغانستان يعقده وزراء خارجية عدد من الدول في 8 سبتمبر الجاري.



وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، لوكالة "تاس" الروسية إن "روسيا لن تشارك في هذا اللقاء".

وكانت زاخاروفا أشارت سابقا إلى أن موسكو لا توجد لديها رؤية واضحة لصيغة اللقاء المخطط له ومقاصده. وأوضحت أن طوكيو تحدثت عن لقاء لمجموعة "السبع الكبار"، فيما لم تحدد برلين وباريس أي صيغة للقاء، الأمر الذي يدل على أن شركاء روسيا "لا يعلمون ماذا يريدون".

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي إن دول مجموعة "السبع الكبار" (فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، بريطانيا، الولايات المتحدة، كندا) ستجري لقاء على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة الوضع في أفغانستان. كما اقترح الوزير مشاركة نظرائه من روسيا والصين ودول أخرى في هذا اللقاء.