السلطات الصحية في ليبيا تعلن تسجيل 1272 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الثلاثاء، تسجيل 1272 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسجيل 20 حالة وفاة وشفاء 1800 شخص خلال آخر 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 404 إصابات، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 12 حالة وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 318 ألفاً و69 شخصاً، بينهم 82 ألفاً و711 حالة نشطة، ووفاة 4363 شخصاً.