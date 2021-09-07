عقيلة صالح يعلن تعليق جلسة مساءلة الحكومة إلى الغد بعد تأخر وصولها

محمد الفلاح - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الثلاثاء، تعليق جلسة مساءلة الحكومة إلى الغد بعد تأخر وصولها.



وقال صالح في بداية جلسة اليوم بعد وصول رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والوزراء المرافقون إنه تقرر تأجيل جلسة مساءلة الحكومة إلى الغد.

وأوضح عقيلة إن الحكومة تأخرت 4 ساعات عن ميعاد الجلسة المقرر في الساعة الحادية عشر صباحاً وسط انتظار النواب، مشيرا إلى أن رئاسة البرلمان اتخذت قرار تعليق الجلسة.