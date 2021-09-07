أولمبي العراق يعود إلى بغداد بعد اختتام معسكري تركيا والإمارات

ودخلَ منتخبنا الاولمبي معسكرا تدريبيا في مدينة ازميت التركية استمر للفترة من 21 آب ولغاية الثاني من الشهر الحالي مع خوض ثلاث مباريات ودية مع منتخب ليبيا الأول ونيغدة انادول التركي والساحل الكويتي.



وخسرَ منتخبنا الاولمبي وديتي منتخب الامارات الاولمبي، بعد أن خسر المباراة الاولى بنتيجة (4-1)، والمباراة الثانية بنتيجة (2-1) والتي شهدت تواجد سبعة محترفين ضمن صفوف المنتخب.

