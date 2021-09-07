اخبار العالم

استراليا تتجاوز فيتنام وتعزز صدارتها للمجموعة الثانية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر استراليا تتجاوز فيتنام وتعزز صدارتها للمجموعة الثانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2021-09-07 | 15:56

استراليا تتجاوز فيتنام وتعزز صدارتها للمجموعة الثانية

785 مشاهدة

عزز منتخب استراليا، اليوم الثلاثاء، صدارته للمجموعة الثانية، وذلك بعد تغلبه على منتخب فيتنام بهدف نظيف، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
ورفع منتخب استراليا رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، فيما بقي فيتنام عند النقطة صفر.

وسجلت استراليا هدف الفوز، عند الدقيقة 43 عن طريق اللاعب رايان غرانت.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا