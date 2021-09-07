انت الان تتابع خبر استراليا تتجاوز فيتنام وتعزز صدارتها للمجموعة الثانية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-09-07 | 15:56
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عزز منتخب استراليا، اليوم الثلاثاء، صدارته للمجموعة الثانية، وذلك بعد تغلبه على منتخب فيتنام بهدف نظيف، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
ورفع منتخب استراليا رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، فيما بقي فيتنام عند النقطة صفر.
وسجلت استراليا هدف الفوز، عند الدقيقة 43 عن طريق اللاعب رايان غرانت.
وسجلت استراليا هدف الفوز، عند الدقيقة 43 عن طريق اللاعب رايان غرانت.
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