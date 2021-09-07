استراليا تتجاوز فيتنام وتعزز صدارتها للمجموعة الثانية

ورفع منتخب استراليا رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، فيما بقي فيتنام عند النقطة صفر.

عزز منتخب استراليا، اليوم الثلاثاء، صدارته للمجموعة الثانية، وذلك بعد تغلبه على منتخب فيتنام بهدف نظيف، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

محمد يوسف

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