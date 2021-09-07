ألمانيا تغلق باب الأمل في وجه اللاجئين الأفغان بإيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حسمت السفارة الألمانية في طهران، الجدل بشأن ما تم تداوله عن وجود قرار بمنح اللاجئين الأفغان في إيران حق اللجوء للبلد الأوروبي.

وجاء رد السفارة الألمانية في حسابها عبر تطبيق "إنستجرام"، واطلعت عليه مراسلة ”الخليج 365” في طهران، بعدما وردتها عدد من الاسئلة بشأن إمكانية منح الأفغان في إيران حق اللجوء، وقالت "لا يوجد برنامج قبول خاص في إيران للمواطنين الأفغان".



وأوضحت السفارة الألمانية آلية لقبول اللاجئين الأفغان، وقالت "يجب أن يكون (الأفغان) في ألمانيا لتقديم طلب اللجوء، ولا يمكن تقديم طلب اللجوء في السفارات والبعثات الدبلوماسية الألمانية في الخارج".

وبشأن وجود امتيازات خاصة للاجئين الأفغان خصوصاً الهاربين من البلاد بعد سيطرة طالبان، أضافت "لا يخضع المواطنون الأفغان لامتيازات خاصة في عملية اللجوء ولا توجد حصة خاصة لهم".

ويأتي الإعلان من قبل السفارة الألمانية بعد صمت دام أسبوع عندما تجمع المئات من الأفغان المتواجدين في إيران أمام السفارة الألمانية في طهران للمطالبة بتأشيرات دخول ومنحهم حق اللجوء.

وجاء تدفق الأفغان نحو السفارة الألمانية الأسبوع الماضي خلال يومين متواصلين بعدما جرى تداول معلومات عن منصات التواصل الاجتماعي بوجود قرار ألماني يمنح الأفغان حق اللجوء.

ويأمل الأفغان المتواجدون في إيران لمن أمضى منهم سنوات طويلة أو من دخل البلاد خلال الشهر الماضي بعد سيطرة طالبان، بالخروج من إيران بسبب المعاناة التي يواجهونها من قبل السلطات الإيرانية وعدم توفر فرص العمل.

وتقدر السلطات الإيرانية وجود قرابة مليوني ونصف أفغاني يعيشون في إيران بطريقة قانونية فيما تقول السلطات إن هناك قرابة مليون آخر لا يمتلكون أوراقاً تسمح لهم بالتحرك.

واضطر الأفغان مؤخراً بعد سيطرة طالبان على دخول الأراضي الإيرانية عن طريق عمليات التهريب بسبب إغلاق إيران منافذ الحدودية مع أفغانستان وتشديد الاجراءات الأمنية على الحدود بين البلدين.