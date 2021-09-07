تعليق جلسة مساءلة الحكومة الليبية بالبرلمان للغد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الثلاثاء، تعليق جلسة مساءلة الحكومة إلى الغد بعد تأخر وصولها.

وقال صالح في بداية جلسة اليوم بعد وصول رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والوزراء المرافقون إنه تقرر تأجيل جلسة مساءلة الحكومة إلى الغد.

وأوضح عقيلة إن الحكومة تأخرت 4 ساعات عن ميعاد الجلسة المقرر في الساعة الحادية عشر صباحاً وسط انتظار النواب، مشيرا إلى أن رئاسة البرلمان اتخذت قرار تعليق الجلسة.

وكان من المنتظر أن يشهد البرلمان الليبي جلسة عاصفة لاستجواب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

ووصلت طائرة تقل أعضاء الحكومة إلى مطار طبرق الدولي لحضور الجلسة والرد على أسئلة نواب البرلمان التي أرسلوها منذ أيام، ووصل عدد الحضور منهم 120 عضوا من إجمالي 188.

كانت حكومة الدبيبة حصلت على الثقة من مجلس النواب في مارس الماضي وتعد جلسة الاستجواب الأولي بعد مرور ما يقارب 6 أشهر.

والأسبوع الماضي، شكّل البرلمان الليبي لجنة من النواب من جميع اللجان الدائمة بالمجلس، لإعداد نقاط الاستجواب بشكل دقيق لإحالتها للحكومة استعدادا للجلسة المقررة خلال يومين.

كما قرر تشكيل لجنة من النواب للتواصل مع وزارة المالية لمعرفة الأموال التي صرفت من قبل الحكومة وكيفية صرفها، وطلب معلومات بالخصوص من ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية قبل الجلسة المقبلة.

وكشفت ”الخليج 365” أسئلة استجواب الحكومة وفقاً لبنود الاستجواب المُحالة من قبل مجلس النواب والتي أعدتها العديد من اللجان منها الدفاع والأمن القومي والطاقة والخارجية والصحة والمالية.