بلينكن يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أجرى وزير خارجية الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.



وجدد بلينكن خلال اللقاء شكر واشنطن لدولة الإمارات العربية المتحدة، على الإسهام في عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وقال الوزير الأمريكي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر اليوم الثلاثاء، إنه قدم الشكر للإمارات على دعمها لعبور المواطنين الأمريكيين والأفغان، وغيرهم من الرعايا الأجانب من أفغانستان.

وأضاف في ذات التغريدة، تأكيدا على التنسيق الأمريكي والإماراتي في المنطقة: "معًا سنعمل على تحقيق شرق أوسط أكثر سلامًا وازدهارًا".