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بلينكن يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

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أجرى وزير خارجية الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

 

وجدد بلينكن خلال اللقاء شكر واشنطن لدولة الإمارات العربية المتحدة، على الإسهام في عمليات الإجلاء من أفغانستان.

 

 

وقال الوزير الأمريكي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر اليوم الثلاثاء، إنه قدم الشكر للإمارات على دعمها لعبور المواطنين الأمريكيين والأفغان، وغيرهم من الرعايا الأجانب من أفغانستان.

 

وأضاف في ذات التغريدة، تأكيدا على التنسيق الأمريكي والإماراتي في المنطقة: "معًا سنعمل على تحقيق شرق أوسط أكثر سلامًا وازدهارًا".

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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