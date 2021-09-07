الحق فى الحياة يأتى قبل الحق في التنمية .. وزير خارجية بوروندى: المياه بالنسبة للمصريين مسألة حياة أو موت

الشارقة - اميمة ياسر - قال ألبرت شينجيرو، وزير خارجية بوروندى ، إن بلاده بها المزيد من فرص الاستثمار بعد تخلص البلاد من النزاعات المسلحة وباتت الأمور سانحة للاستثمار بأمان، موجها الدعوة للمستثمرين المصريين للاستثمار فى عدة مجالات، موضحًا أنه تم التباحث حول قضايا السلام والأمن والتنمية فى المنطقة.

وأوضح " شينجيرو" خلال مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الثلاثاء ، أن ملف سد النهضة حساس جدا، وأنه يحق لأى دولة أن تحقق التنمية لكن المياه بالنسبة للمصريين مسألة حياة أو موت، مشيرا الى أن الحق فى الحياة يأتى قبل الحق في التنمية.

وتابع :" لذا مسألة سد النهضة يجب أن تحل عبر الحوار بين الدول والاتفاق على اتفاقيات تكون ملزمة قانونا"، مشيرا الى أن خيار الحرب ليس خيار حكيم وهذا الخيار العسكرى لن يقدم شىء ونحن نؤدى مبادرة رئيس الكونغو وأى آلية مبادرة موازية لها يمكن ألا تكون مثمرة ويجب علينا العمل وفق الآلية الحالية.