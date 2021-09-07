شكرا لقرائتكم خبر عن دعما للصناعة خلال كورونا.. 6 إجراءات حكومية فى مجال التراخيص وخدمات المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ورغم جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" إلا أن القطاع الصناعى ظل صامداً واستمرت عجلة الإنتاج فى الدوران دون التوقف لاسيما مع إلتزام الشركات والمصانع بكافة الإجراءات الاحترازية مع تطبيق نظام التناوب وتقسيم الإنتاج إلى عدة دوريات ومنح إجازات مدفوعة الأجر لبعض العاملين، فضلا عن مبادرات الحكومة والبنك المركزى، لدعم القطاع.

وفي هذا السياق، قامت الأجهزة الحكومية - مدعومة بمبادرات من البنك المركزي - باتخاذ إجراءات عاجلة وتدابير مالية لدعم الصناعة الوطنية ، ولإقالة المصانع المتعثرة ، وتحفيز المنشآت الصناعية على مواصلة تشغيل خطوطها الإنتاجية ، من خلال إعفاءات وتيسيرات ضريبية وجمركية ، وتأجيل سداد مستحقات الجهات السيادية ، علاوة على التوسع في منح القروض المصرفية بأسعار فائدة منخفضة وإجراء التسويات للمنشأت غير المنتظمة بنسبة 50 % من أصل المديونية .

ونستعرض أبرز الجهود التي قامت بها الدولة فيما يخص مجال"التراخيص وخدمات المستثمرين " دعما وتشجيعا للصناعة الوطنية:

1- تم في هذا الخصوص إصدار 26.8 ألف رخصة صناعية في إطار قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعي.

2- إعداد وتجهیز 920 مشروع مواصفة قياسية مصرية للتوافق مع المعايير الدولية.

3- الانتهاء من 65 مشروع مواصفة متوافقة مع المعايير البيئية الدولية.

4- مد عقد الإيجار من خمسة أعوام ليصل إلى عشرة أعوام بزيادة سنوية تبلغ نسبتها 10 ٪ ، وإبرام تعاقد منفصل مع (المستأجر - المالك) وفقا للصيغة التعاقدية المعتمدة من مجلس الوزراء ، وأن تكون منفصلة عن كراسة الشروط ، فضلا عن تأجيل سداد القيمة الإيجارية لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ الاستلام.

5- إطلاق بوابة إلكترونية حكومية موحدة للمستثمرين وخدمات الحجز الإلكتروني للأراضي.

6- إجراء إعادة هيكلة شاملة لمركز تحديث الصناعة لاستعادة دوره الفعال كلاعب رئيس في منظومة تنمية وتطوير الصناعة المصرية .