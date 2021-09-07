شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: مصر تشهد طفرة حقيقية فى قطاع النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاستثمار فى مصر، كونها تمتلك مقومات اقتصادية، موضحًا أن الدولة المصرية لها مسار مختلف عما قبل، حيث تهدف إلى امتلاك مقومات اقتصادية حقيقة والاستفادة من موقعها الجغرافى، ما يوضح أن هناك منهج ورؤية للجمهورية الجديدة التى أرثي مبادئها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تضع مصلحة المواطن فوق كل شيء.

وأشاد عابد فى تصريحات له، بترحيب الرئيس بالمستثمرين فى مصر وتذليل كافة العقبات البيروقراطية من أجل زيادة الفرص الاستثمارية، مشيرًا إلى أن الهدف من مشروعات تطوير الموانئ المختلفة هو زيادة قدرات مصر على البحرين الأبيض والمتوسط، وتوفير فرص تشغيل للمصريين، وفتح الباب لتلقي العروض من المستثمرين والاطلاع عليها واختيار الأفضل منها.

وعلق عابد على تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، مشروع إنشاء رصيف 85/3 بميناء الإسكندرية، والذى تبلغ تكلفته المالية 400 مليون جنيه، موضحًا أن المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء الإسكندرية بمقدار 2.5 مليون طن، لمواكبة زيادة الطلب والتداول على البضائع العامة والأخشاب، كما أشاد أيضًا بعمليات التطوير فى مرافق ميناء الإسكندرية البحرى، خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية، ومستودعات التخزين الحديثة، لافتا إلى أن هذا يؤكد مدي اهتمامه ومتابعته على أرض الواقع لكافة المشروعات القومية والتنموية.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات: "إننا نري افتتاحات جديدة لمشروعات تنموية تعود بالفائدة على المواطن المصري، ومشروعات قومية، ومبادرات اجتماعية ومنها مبادرة حياة كريمة، وغيرها من المبادرات التى عملت على تحسين جودة الحياة لدي المواطن المصرى، مؤكدا أن مصر تشهد طفرة حقيقية فى جميع القطاعات وبخاصة قطاع النقل .

وأثني عابد على توجيهات الرئيس السيسي بتعويض أصحاب العقارات التي سيتم إزالتها خلف الميناء الأوسط "ميناء المكس"، مؤكدا حرصه على مصلحة المواطن المصري البسيط، مضيفًا أن توجيهات الرئيس السيسي بتعويض أصحاب العقارات رسالة للجميع أن الدولة تحافظ وتحمي حقوق المواطنين، وأيضا تحمي ممتلكات الدولة، لافتا إلى أن الدولة تقيم المشروعات القومية من أجل الصالح العام وجميع هذه المشروعات، هي استمرار لعملية التنمية التى تشهدها البلاد.

ولفت إلى حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن الدولة انتهجت سياسة مغايرة عما كان في السابق، فالدولة لها مسار مختلف ونستفيد حاليا من الموقع الجغرافى، مضيفا: "حبيت أقول الكلام ده علشان تعرفوا إنه كان فيه مسار لم يكن سيئا بس محتاجين معدلات عمل أكبر بكثير"،

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بجولة تفقدية صباح اليوم ميناء الإسكندرية البحري، لمتابعة عملية التطوير في مرافقه خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.

وقال الرئيس السيسي، خلال تفقد تطوير أعمال ميناء الإسكندرية، إن الهدف من ذلك هو تنمية مصر ووضعها على الخريطة لإظهار قدراتها الحقيقية على البحر الأبيض والمتوسط"، مؤكدا أن الدولة تنفذ المشروعات حاليا من خلال إمكاناتها وتمويلها ونرحب أيضا بالمستثمرين، متابعا: "مصر باتت تعتمد على التمويل الذاتي في تنفيذ المشروعات الجديدة".