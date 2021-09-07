شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام 6 أدوات رقابية و96 طلبا خدميا حصاد نشاط طارق الخولى نائب التنسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان، ما بين تقديم طلبات إحاطة واقتراحات برغبة و بيانات عاجلة، فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائب طارق الخولى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الأول كالآتى:

-حضور 48 جلسة عامة

- المشاركة في 12 زيارات رسمية و12 زيارة ميدانية

-استخدام 6 من الأدوات الرقابية من بينهم طلب تشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة بشأن القوانين المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية يوم 28 فبراير 2021 و تقديم بيان عاجل بشأن حادث تصادم قطارى سوهاج المروع يوم 27 مارس 2021 .

-حضور 49 جلسة باللجان النوعية

- 96 طلب خدمى

- المشاركة في 14 ندوات وفعاليات



