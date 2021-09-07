مصر للألومنيوم تعلن السيطرة على حريق بخط الدرفلة دون تأثر الإنتاج



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

كشفت شركة مصر للألومنيوم - التابعة لقطاع الأعمال العام - تفاصيل عطل في خط الدرفلة على الساخن نتيجة حريق، مشيرة إلى أن العملية الإنتاجية لم تتأثر.

وقالت الشركة في بيان تلقى الخليج 365 نسخة منه إنه "فى تمام الساعة 11,10 صباح اليوم الثلاثاء الموافق 7/9/2021 حدث عطل فني في خط الدرفلة على الساخن بمصنع الدرفلة بمجمع مصر للألومنيوم، ونظرا لطبيعة العملية الإنتاجية بمصنع الدرفلة وخاصة بخط الدرفلة على الساخن - حيث يتم درفلة بلاطات الألومنيوم عند درجات حرارة تصل إلى ما يزيد عن 500 درجة مئوية داخل الأفران ويتم استخدام سوائل تبريد وزيوت بكثافة في ماكينات درفلة بلاطات الألومنيوم لإنتاج لفائف وألواح بسمك مختلف – فنشب حريق بخط الدرفلة على الساخن وتم التعامل مع الحريق بنظام الإطفاء الذاتي الخاص بمصنع الدرفلة وبمساعدة سيارات الإطفاء بشركة مصر للألومنيوم وسيارات الاطفاء بالحماية المدنية بنجع حمادي".

وأضافت أنه تم السيطرة على الحريق بنجاح ولم يحدث أي إصابات جسيمة أو وفيات لأي من العاملين، وتعرض فقط عامل لاختناق بسيط وخضع للإسعافات الأولية له على الفور وهو بصحة جيدة.

وأوضح البيان أنه جار إجراء عمليات التبريد اللازمة لخط الإنتاج ورفع آثار الحريق وإصلاح آثار الحادث لإعادة تشغيل خط الدرفلة على الساخن.

ووفقا للبيان، أصدر المهندس محمود علي ا

أحمد سالم – العضو المنتدب التنفيذي للشركة – قرارا بتشكيل لجنة عاجلة لتحديد الأسباب الأولية للحادث وحجم الخسائر وإعداد تقرير فني علة وجه السرعة وتكليف المستشار القانوني بالشركة بالتعاون مع الجهات المختصة لحصر خسائر الحريق مع التاكيد أن التحقيقات الأولية ما زالت جارية للوصول إلى أسباب الحريق.

وتؤكد شركة مصر للألومنيوم بأن الحريق لن يؤثر على سير العملية الانتاجية حيث يتم العمل بقطاعات الشركة المختلفة بشكل طبيعي وأن الحريق حدث فى أحد خطوط تشكيل المعدن شبه النهائي الذي يقوم بدرفلة بلاطات الألومنيوم السابق صبها وتشكيلها بالمسابك، وفقا للبيان.

يذكر أن مصنع الدرفلة بشركة مصر للألومنيوم يعتبر أحد قطاعات تشكيل المنتج شبه النهائي للألومنيوم وبدأ الانتاج في عام 1995 بخبرة ومعدات فرنسية ويتم فيه درفلة بلاطات الألومنيوم لإنتاج المنتجات المدرفلة سواء على البارد أو على الساخن في أشكال لفائف وشرائح وأقراص مختلفة السمك لتحقيق قيمة مضافة لمنتجات الشركة وتصل طاقته الإنتاجية إلى أكثر من 85 ألف طن من المدرفلات المختلفة سنويا.