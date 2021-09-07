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ضبط ٢٢ طن دقيق مدعم قبل طرحها في السوق السوداء بالشرقية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- هبه القصاص:

أعلنت مديرية تموين الشرقية ضبط ٢٢ طن و٦٠٠ كيلو دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالشرقية.

وقالت فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، إن حملات رقابية بمركز الزقازيق تمكنت من ضبط ٥ أطنان و٦٢٥ كيلو ملح و١٥٠٠ كرتونة سناكس و١٧ طن مخلل و٢ طن مكرونة و٢٩٦ كيلو جبنة و٢٠٠ كيلو شيكولاته، و٢٥٠ كيلو لحوم و٢ طن و٣٣٥ كيلو سكر، وجميعها سلع مجهولة المصدر قبل بيعها بالسوق السوداء.

وذكرت وكيلة الوزارة أنه جرى ضبط ٣٩٠ شيكارة أعلاف و٢٣٠ كيلو صابون و١٠٠ لتر ماء مقطر وجميعها سلع مجهولة المصدر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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