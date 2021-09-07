ضبط عامل بحوزته مواد مخدرة بقصد الاتجار بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عامل بحوزته مواد مخدرة بقصد الإتجار بالقاهرة

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة قيام (عامل - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة المركز) بمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (كمية من مخدر البودر - سلاح نارى – عدد من الطلقات - مبلغ مالي - ٢ هاتف محمول - ميزان حساس - أكياس بلاستيكية فارغة "معدة للتعبئة").

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية من مُتجري وحائزى المواد المخدرة.