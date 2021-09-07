محامي "سمكري البني آدمين": نظر أمر حبسه 15 سبتمبر.. وسنطلب إخلاء سبيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قال المستشار ماجد البنهاوي، محامي يوسف خيري مالك مراكز "سمكري البني آدمين" إنه تحدد جلسة 15 سبتمبر الجاري، لنظر أمر تجديد حبسه أمام قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر.

وأضاف "البنهاوي" المحامي بالنقض في تصريحات لمصراوي، أنه سيطلب خلال جلسة نظر الحبس إخلاء سبيل موكله بكفالة مالية.

ونفى ما ردده بعض الفنانين أنه ادعى أمامهم أنه طبيب علاج طبيعي وأنها مجرد اتهامات مرسلة ولم يتقدم أحد منهم ببلاغ ضده.

وكان قاضي المعارضات قرر تجديد حبس يوسف خيري 15 يومًا على ذمة التحقيقات في الواقعة.

ويواجه "خيري" اتهامات تتعلق بمزاولة مهنة بدون ترخيص، وانتحال صفة أخصائي علاج طبيعي، بالإضافة لتزوير في البطاقة الشخصية وشهادة تخرجه.

ومن جانبها؛ حذرت نقابة العلاج الطبيعي من التعامل مع مركزه المُسمى "سمكري البني آدمين" في مدينة نصر الذي شمعته إدارة العلاج الحر، قائلة إنه منتحل صفة أخصائي علاج طبيعي.

وعقب القبض عليه، انتقد عدد من الفنانين المتهم يوسف خيري، على رأسهم أمير كرارة والفنانة ساندي التي اتهمته بـ"أنه كاد يتسبب في إصابتها بالشلل".