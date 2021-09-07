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العراق يسجل قفزة جديدة لوفيات وإصابات «كورونا»

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 17:43
أحد المستشفيات في العراق
عربي ودولي

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أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 58 حالة وفاة جديدة بفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 21 ألفاً و 220حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 5988 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و928 ألفاً و 930 إصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء 7517 شخصاً، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليون و 786 ألفاً و704 ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24الماضية 37 ألفاً و789 فحصاً مختبرياً لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى ثلاثة ملايين و 830 ألفاً و417 شخصاً.

المصدر: وكالات

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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