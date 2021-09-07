تايلاندا تخصص أكثر من 500 مليون دولار لدعم المتضررين من «كورونا»

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 17:39
عربي ودولي
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أقر مجلس الوزراء التايلاندي تخصيص 17 مليار بات ( 521 مليون دولار) لدعم العمال وأصحاب الأعمال، الذين يغطيهم صندوق الأمن الاجتماعي، والمتضررين من القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مجلس الوزارء وافق على الموازنة الاضافية الشهر الماضي، وفقاً لما جاء في بيان حكومي. وجاء في بيان الحكومة أنه سوف يتم دفع الأموال هذا الشهر لمن يشملهم برنامج الأمن الاجتماعي.
كما صدق مجلس الوزراء على تخصيص 25ر4 مليار بات مقابل شراء 12 مليون جرعة من لقاح سينوفاك، على أن يتم توصيلها في نهاية شهر اكتوبر المقبل.
المصدر: وكالات