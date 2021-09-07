إنجلترا ترصد 53 إصابة من سلالة «كورونا» الجديدة «مو»

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 17:18
عربي ودولي
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قال قطاع الصحة العامة في إنجلترا، إنه تم رصد إصابة أكثر من 53 حالة مصابة بسلالة «مو» من فيروس كورونا، التي يعتقد الخبراء أنها تقاوم اللقاحات، وتنتشر بالفعل في الولايات المتحدة الأميركية.
ونقلت صحيفة ديلي ميل «البريطانية» عن القطاع القول، إنه تم رصد 53 إصابة بسلالة «مو»، عقب ظهورها أول مرة في المملكة المتحدة في مايو الماضي.
ويعتقد العلماء أنه على الرغم من أن سلالة «مو» أكثر قدرة على الانتشار من الفيروس الأصلي، فإنه يبدو أنها ليست معدية بصورة أكثر من سلالة دلتا.
وكان قد تم رصد سلالة دلتا في بريطانيا في أواخر مارس الماضي. وأصبحت السلالة المهيمنة في مايو الماضي. وقال لورانس يونج، عالم الفيروسات في كلية وارويك الطبية، إنه يعتقد أن سلالة دلتا هي «الأكثر قدرة على العدوى»، مضيفاً أنه سيشعر «بالصدمة» في حال أصبحت سلالة «مو» أو سلالة أخرى أكثر قدرة على الانتشار.
ولكنه حذر من أن سلالة «مو» المقاومة للقاحات قد تصبح تهديدا في المستقبل. ويشار إلى أن المملكة المتحدة لم تسجل حالات وفاة بسلالة «مو» وفقاً لأحدث إحصاء في 30 أغسطس الماضي، ولكن تم نقل خمسة أشخاص مصابين بالسلالة للمستشفى، ولم يعلم عدد المطعمين من بين المصابين بسلالة «مو».
وقالت مصادر بقطاع الصحة لصحيفة ديلي ميل، إنه لا يوجد «قلق» بشأن السلالة الجديدة، على الرغم من أن تفشيها السريع في الولايات المتحدة المتحدة أثار مخاوف على المستوى العالمي.
المصدر: وكالات