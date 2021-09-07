قتلى وإصابات من قوات النظام في هجمات لداعش شرقي سوريا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 04:11 مساءً - منذ 52 دقيقة

قتل وأصيب 15 عنصرا من قوات النظام السوري والميليشيات المتحالفة معه في البادية شرقي البلاد في هجمات لتنظيم داعش الإرهابي، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء.

ورصد هجوماً للتنظيم خلال الساعات الفائتة في بادية السخنة بريف حمص الشرقي على مقربة من الحدود الإدارية مع محافظة دير الزور، دارت على إثره اشتباكات بينه وبين قوات النظام والمسلحين الموالين لها، الأمر الذي أدى إلى مقتل 6 عناصر من الميليشيات الموالية للنظام، بالإضافة لإصابة 8 آخرين بجراح متفاوتة، بعضهم في حالة خطرة مما يرشح ارتفاع عدد القتلى.

وبذلك ارتفعت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس 2019 إلى 1545 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ153 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية.

وقد لقي أولئك جميعاً حتفهم خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم داعش في منطقة غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب.

كما وثّق المرصد السوري مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز والعشرات من الرعاة والمدنيين الآخرين بينهم أطفال ونساء في هجمات التنظيم.

في المقابل خسر تنظيم داعش 1044 قتيلا، خلال الفترة ذاتها عبر الهجمات والقصف الاستهدافات والغارات التي شنها الطيران الروسي.