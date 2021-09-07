أوستن يشكر الجنود الأميركيين لدورهم في عمليات الإجلاء من أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 04:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

وجه وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيين، الثلاثاء، شكرهما للقوات الأميركية المتواجدة في قاعدة العديد في قطر، مؤكدين أن ما أنجزوه خلال عمليات الإجلاء من العاصمة الأفغانية كابل قد فاق التوقعات.

وقال وزير الدفاع، لويد أوستن، خلال زيارته للجنود إنه ما كان بالإمكان تحقيق أي إنجاز بدون جهودهم، مثنيا على دورهم الكبير في عملية إجلاء عشرات آلاف الرعايا الأجانب ضمن ظروف صعبة وفي فترة زمنية قياسية.

ولفت إلى إلى ما حققه الجنود في قاعدة العديد قد فاق التوقعات.

من جانبه عبر وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن امتنانه وشكره للجنود الأميركيين عقب الجهود التي بذلوها للمساعدة في نقل اللاجئين.

وأقام الجيش الأميركي جسرا جويا ضخما في كابل، منتصف أغسطس، سمح بإجلاء نحو 123 ألف شخص، وقالت واشنطن إن 75 إلى 80 في المئة من هؤلاء هم “أفغان كانوا معرضين للخطر”. وإجمالا، مر أكثر من 55 ألفا من الذين تم إجلاؤهم عبر الدوحة.

وكان أوستن ولويد قد التقيا في وقت سابق بالدوحة نظيرهما القطريين، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الدولة لشؤون الدفاع خالد العطية.

وأشار بلينكن إلى أن قطر وافقت على عبور الآلاف ووفرت مواد طبية ومستشفيات ميدانية، كما قدمت آلاف الوجبات خلال عمليات الإجلاء. وتابع: “نعمل من خلال فرق مناصرة ولجان في الكونغرس للتأكد من استمرار نقل الأميركيين الراغبين بالخروج من أفغانستان”.