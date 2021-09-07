سفير دولة أوروبية يؤازر العراق في مواجهة إيران (صور)

وقال هيكي في تغريدة عبر تويتر، "كل التوفيق للأسود اليوم بالليل بمباراتهم وية ايران بتصفيات كأس العالم!".

ويخوض العراق اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بغداد، مباراته الثانية ضمن التصفيات النهاية المؤهلة لمونديال قطر حين يلتقي إيران في الدوحة، وسبق أن انهى مباراته الاولى بالتعادل السلبي أمام كوريا الجنوبية في سيئول.